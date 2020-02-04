Более 85 тыс москвичей зарегистрировалось на сдачу ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 85 тысяч человек сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году в Москве. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На сегодняшний день регистрация на государственную итоговую аттестацию в 11-м классе завершена, регистрация на ГИА для девятиклассников открыта до 1 марта включительно", – рассказал руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.

Он добавил, что среди заявившихся на сдачу экзамена более 64 тысяч выпускников текущего года и больше 12 тысяч человек, которые окончили обучение в прошлых годах.

Выпускные экзамены в 2020 году традиционно пройдут в три этапа – досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Записаться на экзамен можно было через личный кабинет на портале mos.ru во вкладке "Образование".

На mos.ru также можно записаться на ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ-9), узнать результаты экзаменов и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Там же ученики могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами за экзамен.