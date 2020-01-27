Опубликован проект нового порядка выдачи аттестатов в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения вынесло на общественное обсуждение новый порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании, сообщает "Российская газета".

Одним из важнейших стало предложение за такие школьные предметы, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура", ставить оценку "зачтено".

Кроме того, проработан порядок выставления оценок для выпускников, которые проходили обучение в форме семейного образования. Отмечается, что впервые предполагают учитывать их отметки, полученные на ОГЭ и ЕГЭ.

Изменения могут также коснуться аттестатов с отличием за 11-й класс, так как будет ужесточен порядок их получения.

В проект было добавлено требование получения удовлетворительных результатов при сдаче предметов по выбору, то есть теперь необходимо обязательно набрать минимальные положительные баллы. Отмечается, что минимум устанавливает каждый год Рособрнадзор.

Оговариваются также основания для выдачи дубликатов аттестатов, в числе которых, например, смена фамилии и пола.

Сообщается, что общественные обсуждения продлятся до 4 февраля.

Вопрос о внесении изменений в порядок выдачи аттестатов был поставлен еще в начале января 2020 года. В частности, в рамках разработки проекта документа было предложено ввести новую оценку "зачтено". Однако эксперты оценили такое нововведение негативно и отметили, что такая ситуация может убедить учеников и родителей, что какие-то предметы являются менее важными.