Московские школьники могут подать заявление на сдачу ЕГЭ до 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьники из Москвы могут подать заявление на сдачу Единого государственного экзамена в 2020 году до 1 февраля. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

"Прием заявлений на участие в Едином государственном экзамене в 2020 году продлится до 1 февраля включительно. Государственная итоговая аттестация является обязательной для учащихся 11-х классов", – говорится в сообщении.

Подать электронное заявление для участия в ЕГЭ можно через личный кабинет на портале mos.ru во вкладке "Образование". Все заявления проходят обработку в течение 14 дней. После этого пользователю придет уведомление о дате, времени и адресе проведения экзамена.

Отмечается, что подача заявления онлайн крайне удобна, поскольку это экономит время и позволяет зарегистрироваться на ЕГЭ с любого гаджета.

Ранее сообщалось о том, что заявление на участие в предпрофессиональном экзамене столичные школьники могут подать до 25 января. В нем нужно указать высшее учебное заведение, в котором ученик хочет сдавать практику.