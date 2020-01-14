Заявление на участие в предпрофессиональном экзамене можно подать до 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные школьники до 25 января могут подать заявление на участие в предпрофессиональном экзамене. Для этого учащимся 11-х классов нужно подписать согласие на обработку персональных данных и подать заявление, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В заявлении нужно указать высшее учебное заведение, в котором школьник хочет сдавать практику.

"Образцы этих документов можно найти на сайте Московского центра качества образования", – говорится в сообщении.

Предпрофессиональный экзамен проведут с 1 марта по 30 апреля текущего года. Он будет состоять из двух частей – теоретической и практической. Сначала школьникам предстоит ответить на вопросы проверочного задания, а потом, на базе партнеров проекта, решить прикладные задачи.

Высокие результаты предпрофессионального экзамена гарантируют до 10 дополнительных баллов к результату ЕГЭ, что актуально для поступления. При этом действовать поощрение будет лишь в тех высших учебных заведениях, которые являются партнерами экзаменационного проекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как формируется бюджет московских школ и детских садов. По словам мэра, сумма затрат на обеспечение работы образовательного учреждения зависит от количества детей. При этом в новом году размер нормативных расходов вырастет на 10-15 тысяч рублей.

