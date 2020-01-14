Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:21

Заявление на участие в предпрофессиональном экзамене можно подать до 25 января

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные школьники до 25 января могут подать заявление на участие в предпрофессиональном экзамене. Для этого учащимся 11-х классов нужно подписать согласие на обработку персональных данных и подать заявление, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В заявлении нужно указать высшее учебное заведение, в котором школьник хочет сдавать практику.

"Образцы этих документов можно найти на сайте Московского центра качества образования", – говорится в сообщении.

Предпрофессиональный экзамен проведут с 1 марта по 30 апреля текущего года. Он будет состоять из двух частей – теоретической и практической. Сначала школьникам предстоит ответить на вопросы проверочного задания, а потом, на базе партнеров проекта, решить прикладные задачи.

Высокие результаты предпрофессионального экзамена гарантируют до 10 дополнительных баллов к результату ЕГЭ, что актуально для поступления. При этом действовать поощрение будет лишь в тех высших учебных заведениях, которые являются партнерами экзаменационного проекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как формируется бюджет московских школ и детских садов. По словам мэра, сумма затрат на обеспечение работы образовательного учреждения зависит от количества детей. При этом в новом году размер нормативных расходов вырастет на 10-15 тысяч рублей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика