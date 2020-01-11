Эксперты оценили идею о новом порядке выдачи школьных аттестатов

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Эксперты прокомментировали информацию о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. Об этом сообщает РБК.

Согласно изменениям, учителя будут ставить отметку "зачтено" за ряд предметов: изобразительное искусство, музыку и физкультуру.

Как отметил председатель профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий, такие изменения не повлияют на успеваемость учащихся.

"Это не имеет никакого значения. Но может быть часть детей и часть родителей могут воспринять это как сигнал, что эти предметы не являются такими важными как другие", – считает эксперт.

Предложение министерства поддержал директор института неформального образования INO Дима Зицер. Он посчитал, что подобная мера позволит понизить уровень невротизации школьников.

"Если человек сейчас не должен участвовать в этом паноптикуме и биться за "тройку" или "четверку" по физкультуре, то я скорее за, чем против", – заключил он.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможность введения системы распознавания лиц на ЕГЭ. Сообщалось, что технически это можно сделать. Однако обращалось внимание, что нужно провести правовую экспертизу данной инициативе.

