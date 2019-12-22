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Мэр Москвы

17:18

Собянин перечислил плюсы единого норматива финансирования школ

мэр Москвы Сергей Собянин общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С нового года размер нормативных расходов на школьников и воспитанников дошкольных групп будут увеличены на 10–15 тысяч рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин рассказал, что все московские школы и детсады финансируются за счет бюджетных средств по единым нормативам. Сумма затрат зависит от количества учащихся и воспитанников.

"Сегодня качество преподавания во всех школах уже достаточно хорошего, мирового уровня, не боюсь этого слова сказать, и сами школы все равно борются за ребенка, потому что вместе с ребенком приходит финансирование", – отметил мэр.

Он рассказал, что в начальной школе на одного ученика начальной школы будут тратить до 135 тысяч рублей в год. Затраты на учащихся среднего и старшего звена возрастут до 155 тысяч и 175 тысяч рублей соответственно.

Расходовать на дошкольника, который посещает группу полного дня, планируется 185 тысяч рублей.

"Мы в этом году приняли решение увеличить норматив финансирования со следующего года, а значит, появится возможность повысить заработную плату, улучшить содержание детей и так далее", – отметил плюсы Собянин.

Ранее он сообщал, что качество школьного преподавания в столице достигло мирового уровня.

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