Средняя зарплата учителей в Москве достигла 114 тысяч рублей – Собянин

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Средняя зарплата столичных учителей достигла 114 тысяч рублей по итогам I полугодия 2019 года, сообщил Сергей Собянин на Общегородском педагогическом совете, который проходит в рамках московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.

"Когда я в прошлом году сказал о том, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тысяч рублей, мне мало кто вообще поверил", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Собянин также заявил о решении повысить подушевое финансирование школ. По словам главы города, это необходимо делать ежегодно, исходя из инфляции и возможностей городского бюджета.

Также мэр обсудил с директорами школ предложение о создании стандарта московской старшей школы, который включит в себя новое технологическое оборудование, реконструкцию старых корпусов и создание программ обучения.

"Город образования" проходит в столице с 29 августа по 1 сентября. Запланированы выступления более тысячи российских и международных экспертов из более чем 50 стран мира. Кроме того, на экспозиции представят современные образовательные технологии от более чем 80 компаний. Деловая программа мероприятия включает в себя конференции, мастер-классы и дискуссии.