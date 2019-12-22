Качество школьного преподавания в столице достигло мирового уровня – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Качество школьного преподавания в столице достигло мирового уровня. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1"

"Сегодня качество преподавания во всех школах достаточно хорошего, мирового уровня. И сами школы борются за ребенка: вместе с ребенком приходит финансирование", – рассказал Собянин.

Мэр города отметил, что в этом году было профинансировано школьное и дошкольное образование на следующий год, увеличив норматив финансирования, значит, повысив возможность увеличения заработной платы, содержания детей, учебного процесса и так далее.

Мэр отметил, что у ранее существовавшей системы финансирования были серьезные проблемы, так как каждой школе выделялось по смете.

"Получается, что все платим налоги, но при этом ваш ребеночек ходит в школу, где финансирование на учащегося, скажем, 40 тысяч, а другой ребенок ходит в школу, где финансирование на учащихся 300 тысяч", – пояснил градоначальник.

Он добавил, что получалась ситуация, при которой все москвичи находились в неравном положении.

Ранее стало известно, что власти Москвы решили повысить подушевое финансирование школ. По словам Собянина, это необходимо делать ежегодно, исходя из инфляции и возможностей городского бюджета.

Стандарт должен включить в себя новое технологическое оборудование, реконструкцию старых корпусов, создание новых современных программ обучения и развитие Московской электронной школы.

Он также добавил, что в настоящее время не в каждой школе есть профильные классы, отметив, что наличие таких классов – серьезный залог повышения качества образования и профориентации детей.

Собянин также попросил префектуры и структуры городского хозяйства уделить особое внимание развитию территорий столичных школ. Мэр отметил, что в нынешнем году идут активные работы по программе "Мой район", но в этом вопросе школьные территории начали отставать.

За последние семь лет в Москве построили почти 300 детских садов и школ. По словам мэра города, за это время "качество образования по основным параметрам улучшилось практически в два раза, а по некоторым параметрам и более, чем в два раза".

