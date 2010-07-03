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Москва 24

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13:30

Собянин попросил префектуры уделить внимание развитию школьных территорий

мэр Москвы Сергей Собянин город образование дети Мой район

13:30

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин попросил префектуры и структуры городского хозяйства уделить особое внимание развитию территорий столичных школ, передает Агентство "Москва".

Мэр отметил, что в нынешнем году идут активные работы по программе "Мой район", но в этом вопросе школьные территории начали отставать.

"Территория школ – это уникальная территория, на которой есть возможности сделать хорошее современное пространство для занятий детей, для занятий спортом, для того, чтобы она выглядела современным образом. Поэтому я прошу и вас, и префектуры, блок городского хозяйства уделить самое пристальное внимание развитию городских школьных территорий", – сказал Собянин, выступая на Общегородском педагогическом совете, который проходит в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.

Также мэр обсудил с директорами школ предложение о создании стандарта московской старшей школы. По словам Собянина, стандарт включал бы новое технологическое и учебное оборудование, реконструкцию старых корпусов и другое. Также стандарт подразумевает создание новых современных программ обучения и развитие МЭШ.

Градоначальник добавил, что на сегодняшний день не во всех школах есть профильные классы, а это создает почву для профориентации.

Собянин также заявил о решении повысить подушевое финансирование школ. По словам главы города, это необходимо делать ежегодно, исходя из инфляции и возможностей городского бюджета.

"Город образования" проходит в столице с 29 августа по 1 сентября. Запланированы выступления более тысячи российских и международных экспертов из более чем 50 стран мира. Кроме того, на экспозиции представят современные образовательные технологии от более чем 80 компаний. Деловая программа мероприятия включает в себя конференции, мастер-классы и дискуссии.

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