Собянин обсудил с директорами идею стандарта московской старшей школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Общегородском педагогическом совете в рамках Московского международного форума "Город образования" Сергей Собянин рассказал, что обсудил с директорами столичных школ предложение о создании стандарта московской старшей школы. Слова мэра приводит Агентство "Москва".

"Я встречался с директорами школ. Они предложили создать новый стандарт – стандарт московской старшей школы, который как раз включил бы новое технологическое оборудование, учебное оборудование, реконструкцию старых корпусов, модернизацию этого звена и, конечно, параллельно создание новых современных программ обучения, развитие Московской электронной школы, которая тоже дает множество различных возможностей", – сказал Собянин.

Градоначальник добавил, что на сегодняшний день не все школы дают возможность посещать профильные классы, хотя они создают хорошую почву для профориентации. По словам мэра, "было бы хорошо, если бы это пришло в каждую школу без исключения".

"Город образования" проходит в столице с 29 августа по 1 сентября. Запланированы выступления более тысячи российских и международных экспертов из более чем 50 стран мира. Кроме того, на экспозиции представят современные образовательные технологии от более чем 80 компаний. Деловая программа мероприятия включает в себя конференции, мастер-классы и дискуссии.

Также Собянин сообщил, что средняя зарплата столичных учителей достигла 114 тысяч рублей по итогам I полугодия 2019 года. Мэр также рассказал о решении повысить подушевое финансирование школ. По словам главы города, это необходимо делать ежегодно, исходя из инфляции и возможностей городского бюджета.

Собянин открыл международный форум "Город образования" на ВДНХ

До этого глава департамента образования и науки Москвы Исаак Калина сообщил о готовности 625 образовательных организаций города к новому учебному году. В детских садах, школах и колледжах столицы будет обучаться более 1,5 миллиона человек – это на 33% больше, чем годом ранее.

В дошкольные группы отправится более 450 тысяч малышей – местами были обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от двух лет шести месяцев до семи лет. Отмечается, что в большинстве московских районов в детские сады зачислили детей от двух лет четырех месяцев. При этом в школы города зачислено более 112 тысяч первоклассников.