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Общество

04 февраля, 22:03

Путин рассмешил россиян словами о ПООПах

власть общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Во время визита президент России Владимира Путина в Череповец произошел курьез. Об этом информирует "Дни.ру".

Ректор Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев выступил с заявлением о том, что примерные основные образовательные программы (ПООП) могут негативно отразиться на процессе обучения.

"Можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов и сделать их примерными рекомендациями?", – с таким вопросом обратился Афанасьев к российскому лидеру.

Путин же, в свою очередь, заверил, что эти ПООПы ниоткуда вытаскивать не надо. Такую позицию Путин объяснил тем, что такие программы носят рекомендательный характер.


Отмечается, что реплика главы российского государства вызвала смех в зале и развеселила общественность.

Ранее специалисты рассказали, насколько нужно второе высшее образование. Спрос на него всегда был высок и не ослабевает сейчас, однако несколько видоизменился. Эксперты пояснили, что в последние годы наблюдается переход от классической "второй вышки" к постоянному повышению квалификации.

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