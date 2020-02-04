Путин рассмешил россиян словами о ПООПах

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Во время визита президент России Владимира Путина в Череповец произошел курьез. Об этом информирует "Дни.ру".
Ректор Череповецкого государственного университета Дмитрий Афанасьев выступил с заявлением о том, что примерные основные образовательные программы (ПООП) могут негативно отразиться на процессе обучения.
"Можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов и сделать их примерными рекомендациями?", – с таким вопросом обратился Афанасьев к российскому лидеру.
Путин же, в свою очередь, заверил, что эти ПООПы ниоткуда вытаскивать не надо. Такую позицию Путин объяснил тем, что такие программы носят рекомендательный характер.
Отмечается, что реплика главы российского государства вызвала смех в зале и развеселила общественность.
Ранее специалисты рассказали, насколько нужно второе высшее образование. Спрос на него всегда был высок и не ослабевает сейчас, однако несколько видоизменился. Эксперты пояснили, что в последние годы наблюдается переход от классической "второй вышки" к постоянному повышению квалификации.