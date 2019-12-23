Путин пошутил о влиянии улиток на рождаемость

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил Минсельхозу РФ совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос поставок одного из видов улиток в Россию.

Президент попросил сократить вопросы до минимума, чтобы их решали не "по десять лет", передает РИА Новости.

Глава государства также отметил, что улитки – хороший и питательный биологический продукт. "Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему", – пошутил российский лидер в ответ на слова о том, что улитка – самый сильный афродизиак.

Путин прибыл с рабочей поездкой в Адыгею. Там он посетил тепличный комплекс, в котором круглогодично выращиваются розы.

На встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий глава государства заявил, что власти будут помогать бизнесу, который занимается благотворительностью. Кроме того, он пообещал рассмотреть возможность внесения изменений в программу комплексного развития сельских территорий.

Президент одобрил также инициативу о разработке механизма по целевому предоставлению земельных участков сельским школам для создания ученических производственных бригад.