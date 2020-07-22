В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Проект базового закона о молодежной политике в РФ внесли на рассмотрение в Госдуму. Среди предложений – повышение возраста молодежи до 35 лет, сообщает ТАСС.
Молодежная политика в документе охарактеризована как "сфера совместного сотрудничества, активного взаимодействия и ответственности государства, институтов гражданского общества, непосредственно самих молодых граждан".
В пояснительной записке к законопроекту указано, что он поможет установить основополагающие правила регулирования права на муниципальном, региональном и федеральных уровнях. Кроме того, будет дано определение ключевым понятиям данной сферы.
Так, в дальнейших правовых документах планируется использовать такие термины, как "молодежь (молодые граждане)", "молодая семья" и "молодежные общественные объединения".
За счет повышения возраста молодежной категории граждан до 35 лет численность группы вырастет на 12,7 миллиона и достигнет 41 миллиона человек. Авторы законопроекта отмечают, что таким образом больше людей смогут воспользоваться мерами поддержки от государства.
Как сообщалось ранее, онлайн-сервис "ВРаботе" для трудоустройства молодых соискателей запустили в столице в июле. Поиск вакансий осуществляется с помощью специального чат-бота.
Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет
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