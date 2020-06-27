Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Около 20% работников соцзащиты столицы младше 35 лет, а в московском образовании работает более 12 тысяч молодых специалистов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса социального развития.
"В системе социальной защиты Москвы работают около 40 тысяч человек. Из них более 6,7 сотрудников – молодые люди до 35 лет, это около 19% от общего числа. Больше всего среди молодых сотрудников – педагогических работников, их 21% от общего числа педработников учреждений соцзащиты", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в реабилитационных центрах и стационарных учреждениях соцзащиты работает достаточно много молодых специалистов: среди среднего и младшего медицинского персонала 11,7% и 10,5% молодых людей соответственно.
Помимо этого, ежедневно столичным жителям помогают около 700 соцработников младше 35 лет.
Много молодежи от 18 до 35 лет работает в центрах госуслуг "Мои Документы" – 51% от общего числа работников, в столичных ЗАГСах также работает большое число молодежи – более 45% сотрудников моложе 35 лет, говорится в сообщении.
В системе здравоохранения работают более 184 тысяч человек, из них порядка 123 тысяч – медицинские работники. Больше половины медицинских работников – 54% – составляют молодые люди до 45 лет. 47% молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет работают в столичном комитете ветеринарии.
В России 27 июня отмечается День молодежи.
Столичные парки подготовили мастер-классы и лекции. Все мероприятия пройдут в дистанционном режиме. Видеоматериалы разместят в субботу в аккаунтах зон отдыха в социальных сетях.
Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, несмотря на то что парки пока не проводят массовые программы, они все равно ждут гостей в День молодежи – приглашают погулять, посидеть в кафе, покататься на самокатах, велосипедах и роликах. Также она напомнила о важности соблюдения профилактических мер и безопасной дистанции.
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