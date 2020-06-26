День молодежи в Москве отметят в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные парки подготовили мастер-классы и лекции ко Дню молодежи. Все мероприятия пройдут в дистанционном режиме. Видеоматериалы разместят 27 июня в аккаунтах зон отдыха в социальных сетях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Несмотря на то что парки пока не проводят массовые программы, они все равно ждут гостей в День молодежи – приглашают погулять, посидеть в кафе, покататься на самокатах, велосипедах и роликах. Или, например, посмотреть их праздничные онлайн-проекты, находясь не дома, а на свежем воздухе. Во многих парках работает бесплатный городской Wi-Fi", – приводятся в материале слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
Она напомнила о важности соблюдения профилактических мер и безопасной дистанции.
Лианозовский парк организует мастер-класс по современному танцу, запись которого появится на страницах в соцсетях. На страницах в соцсетях парка "Садовники" представят видео для начинающих бегунов.
Парк "Фили" подготовил видеозанятие по скейтбордингу. "Зеленая школа" Парка Горького приглашает всех желающих поучаствовать в виртуальном мастер-классе по окрашиванию футболок в технике Tie-Dye. На странице усадьбы Воронцово в Instagram расскажут, что такое скетчинг. На страницах в соцсетях парка "Кузьминки" разместят видеоурок для начинающих блогеров.
Ранее сообщалось о старте общегородской программы летнего досуга "КультЛето". Для горожан организуют кружки и секции 77 столичных культурных центров. Все занятия пока будут проходить в онлайн-формате, при возможности их перенесут в культурные центры. Основная часть всех курсов для детей и взрослых будет проходить на бесплатной основе. Программа продлится до 31 августа.
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