Границу возраста молодежи в РФ планируется сдвинуть до 35 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Предельный возраст молодежи, закрепленный в законодательстве, могут поднять с нынешних 30 до 35 лет. Такая инициатива содержится в новой редакции законопроекта о молодежной политике в РФ, сообщает ТАСС.

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александра Варфоломеева, этот законопроект и ряд сопутствующих разработаны рабочей группой в развитие обновленной редакции Конституции.

Выступая на тематическом заседании профильного подкомитета в Госдуме, он отметил, что на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья, молодежная политика. При этом к возрастной группе "молодежь" относятся лица в возрасте от 14 до 35 лет.

"Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка", – добавил Варфоломеев.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев отметил, что повышение предельного возраста молодежи приведет к увеличению этой группы почти на 13 миллионов человек. Они смогут пользоваться дополнительными возможностями – форумами и конкурсами, предусмотренными для молодежи.

Метелев также не исключил дальнейшего повышения возрастного критерия. "Всемирная организация здравоохранения считает, что 43 года – это еще молодость", – уточнил он.

Законопроект пока не внесен в Госдуму.

Ранее ВЦИОМ выяснил наиболее ценные для молодых людей в РФ жизненные цели. Исследование показало, что на первом месте у молодежи материальное благополучие.

В топ-3 также вошли "хороший эмоциональный климат в семье" (29%) и "забота о собственном здоровье с регулярным посещением врачей" (23%).

