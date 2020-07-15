Границу возраста молодежи в РФ планируется сдвинуть до 35 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Предельный возраст молодежи, закрепленный в законодательстве, могут поднять с нынешних 30 до 35 лет. Такая инициатива содержится в новой редакции законопроекта о молодежной политике в РФ, сообщает ТАСС.
По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александра Варфоломеева, этот законопроект и ряд сопутствующих разработаны рабочей группой в развитие обновленной редакции Конституции.
Выступая на тематическом заседании профильного подкомитета в Госдуме, он отметил, что на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья, молодежная политика. При этом к возрастной группе "молодежь" относятся лица в возрасте от 14 до 35 лет.
"Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка", – добавил Варфоломеев.
Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев отметил, что повышение предельного возраста молодежи приведет к увеличению этой группы почти на 13 миллионов человек. Они смогут пользоваться дополнительными возможностями – форумами и конкурсами, предусмотренными для молодежи.
Метелев также не исключил дальнейшего повышения возрастного критерия. "Всемирная организация здравоохранения считает, что 43 года – это еще молодость", – уточнил он.
Законопроект пока не внесен в Госдуму.
Ранее ВЦИОМ выяснил наиболее ценные для молодых людей в РФ жизненные цели. Исследование показало, что на первом месте у молодежи материальное благополучие.
В топ-3 также вошли "хороший эмоциональный климат в семье" (29%) и "забота о собственном здоровье с регулярным посещением врачей" (23%).
Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет
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