В ГД объяснили принятие закона о повышении возраста молодежи до 35 лет

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала принятие закона о повышении возраста молодежи до 35 лет. Об этом сообщает RT.

До принятия закона к молодежи относились граждане от 14 до 30 лет. Как объяснила депутат, "омоложение" всех возрастных групп граждан является общемировым трендом.

"Более того, исходя из социальной значимости этого проекта, поскольку для молодежи разными законодательными актами предусмотрены различного рода преференции, социальные гарантии и льготы, везде, в каждом законе молодежь понимается по-своему: до 30 лет, до 35 лет", – пояснила Бессараб.

Она отметила, что обновление статуса молодежи и приведение всех соответствующих норм в надлежащий вид являются логичными шагами, которые позволят улучшить молодым людям понимание того, какими правами они обладают.

"С учетом внесения изменений в законодательство множество молодых людей получат возможность продлить право на дополнительные гарантии и льготы в течение пяти лет", – добавила Бессараб.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о молодежной политике в РФ. Кроме того, документ закрепляет на федеральном уровне такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежные общественные объединения", "молодой специалист" и других.

По словам авторов инициативы, благодаря данному закону у большинства граждан появится возможность пользоваться мерами господдержки для молодежи. Отмечается, что основными направлениями реализации молодежной политики считается воспитание патриотизма и преемственности традиций, а также поддержка молодых семей, инвалидов и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.