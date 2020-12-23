Госдума приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении базовый законопроект о молодежной политике в РФ о повышении возраста молодежи до 35 лет. До принятия закона к молодежи относились граждане до 30 лет.

Согласно закону, к молодежи теперь будут относиться россияне в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Также он направлен на закрепление на федеральном уровне таких понятий, как "молодежь", "молодая семья", "молодежные общественные объединения", "молодой специалист" и других.

По словам авторов инициативы, благодаря данному закону у большинства граждан появится возможность пользоваться мерами господдержки для молодежи. Отмечается, что основными направлениями реализации молодежной политики считается воспитание патриотизма и преемственности традиций, а также поддержка молодых семей, инвалидов и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Работу над документом начали члены рабочей группы Госсовета по направлению "Молодежная политика" совместно с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы. В июле текущего года законопроект был внесен в Государственную думу членами СФ Галиной Кареловой, Инной Святенко, а также депутатами Госдумы Вячеславом Фетисовым, Римой Баталовой и другими.

Как отмечал ранее председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, за счет повышения возраста молодежной категории граждан до 35 лет численность группы вырастет на 12,7 миллиона и достигнет 41 миллиона человек.