Госдума приняла закон о воспитательной работе в образовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании. Изменения вносятся в федеральный закон "Об образовании", сообщает РИА Новости. Инициативу в конце мая предложил Владимир Путин.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта поспособствует всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда. Воспитание будет определяться как деятельность, "направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации".

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина,"образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество". Кроме этого, он считает, что "принятый сегодня закон направлен на реализацию новых норм конституции".

Володин также отметил, что при реализации закона необходимо избежать "формального подхода и органично включить воспитание в единый образовательный процесс", а также избавить школы и вузы от дополнительной бюрократической нагрузки.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет. Он поможет установить основополагающие правила регулирования права на муниципальном, региональном и федеральных уровнях.