Сенатор Святенко: в Москве повысили возраст молодежи до 35 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко подчеркнула важность принятия нового федерального закона о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам Святенко, планируется, что теперь возраст 35 лет будет унифицированным для всех молодежных программ и льгот в РФ.
"Разработка проекта федерального закона о молодежной политике велась на протяжении нескольких лет и была обусловлена двумя важнейшими причинами", – рассказала она.
Первой причиной, как заметила Святенко, является необходимость гармонизации нормативно-правовой базы. Она отметила, что в области молодежной политики на федеральном уровне наблюдался правовой вакуум.
"Вторая причина – необходимость обеспечить полную социальную поддержку молодым гражданам России на базе тех программ, которые уже были запущены в Москве и других регионах. Это крайне важно, потому что в современном постиндустриальном обществе молодежь – люди, которые только учатся или делают первые шаги по карьерной лестнице – еще не сформировали достаточных накоплений, чтобы чувствовать себя уверенно в любых условиях", – подчеркнула представитель от Мосгордумы в верхней палате парламента.
Святенко пояснила, что для этого требуются полноформатные соцпрограммы для поддержки молодежи. Базу для их работы удалось создать нынешним законом, подчеркнула парламентарий.
В России в настоящий момент уже есть программы поддержки молодых семей, напомнила она.
"В большинстве регионов таким семьям при рождении ребенка выплачивается отдельное пособие, сейчас круг его получателей расширяется", – уточнила депутат.
По ее словам, важную роль играет и программа доступного жилья для молодых семей.
"Во многих регионах предельный возраст для этой субсидии был также ограничен 30 годами, сейчас он будет поднят до 35 лет", – обратила внимание Святенко.
Сенатор также выразила уверенность, что новая возрастная граница будет лучше соответствовать реальности и в творческих профессиях.
"Сейчас имеется много научных грантов, творческих конкурсов, стипендий, рассчитанных именно на молодежь, где возраст соискателей ограничен 30–33 годами", – сказала она.
Кроме того, Святенко уточнила, что с появлением нового закона Россия становится страной с одним из наиболее проработанных в мире корпусов молодежного законодательства.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о молодежной политике в РФ. До его принятия к молодежи относились граждане от 14 до 30 лет.
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