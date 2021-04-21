Жириновский рассказал, в чьих руках судьба мира

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В мире есть лишь один человек, от которого зависит международная политика, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Решать судьбу Европы и мира будут только два человека, даже один – только глава России решает, что будет с миром в ближайшие 10–15 лет. Байден уже ничего не решает", – цитирует Жириновского телеканал "360".

Ранее политик негативно отреагировал на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где сейчас ведутся боевые действия. По мнению лидера ЛДПР, принимать решение о встрече может исключительно Россия.

В Госдуме призыв Зеленского расценили как уловку. Подобная встреча позволила бы убедить наблюдателей, что идет война между Украиной и Россией.