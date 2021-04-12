Жириновский предложил расширить полномочия омбудсмена по правам человека в России

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым расширить полномочия уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

12 апреля руководитель партии встретился с омбудсменом по правам человека в России Татьяной Москальковой.

"Мы за то, чтобы расширять функции уполномоченного по правам человека. Расширить полномочия на негосударственные структуры. У вас сегодня нет полномочий заниматься негосударственными структурами", – сказал политик, обращаясь к Москальковой.

Жириновский затронул тему неприкосновенности гражданина, обратившегося к уполномоченному. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации невозможно обеспечить неприкосновенность миллионам людей.

Лидер ЛДПР обратил внимание, что в цифровую эпоху частная жизнь оказалась никак не защищена, поэтому этот вопрос необходимо проработать.

В ходе встречи политик поднял вопрос о доступе к подозреваемым и обвиняемым, находящимся под стражей. Жириновский напомнил, что в августе 2020 года с другими депутатами от ЛДПР он пытался добиться встречи с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО "Лефортово", однако следователь так и не дал согласия. Политик считает, что необходимо прописать в законе право депутатов встречаться с обвиняемыми и осужденными без каких бы то ни было препятствий.

Москалькова встречается с представителями думских фракций перед предстоящим рассмотрением вопроса о переназначении ее на пост уполномоченного по правам человека в РФ. 1 апреля ее кандидатуру на пост внес Владимир Путин.