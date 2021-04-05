Москалькова предложила не лишать людей жилья из-за долгов перед банками

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует предложить федеральным властям рассмотреть возможность не лишать жителей единственного жилья за долги перед банками. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, нельзя оставлять людей на улице.

"Продолжаются другие истории, когда это не валютные ипотечники, но люди заложили свое единственное жилье, не рассчитали, и они лишаются этого жилья. Мне кажется, что нельзя выселять из единственного жилья на улицу, и банки должны понимать эти риски", – уточнила Москалькова.

Ранее партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов рассказал, что с 1 апреля истек срок действия рекомендации Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, являющиеся их единственным жильем. Также COVID-19 и потеря дохода больше не могут быть причиной для ипотечных каникул.