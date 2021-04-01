Путин внес кандидатуру Москальковой на пост уполномоченного по правам человека в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"/Кирилл Зыков

Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека в РФ, сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 федерального конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" внес кандидатуру Москальковой Татьяны Николаевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Такое решение президент вынес по итогам ежегодной встречи с Москальковой, на которой она представила доклад о своей деятельности за прошедший год.

Ранее Татьяна Москалькова рассказала о рекордном числе обращений граждан в 2020 году. За минувший год аппарат уполномоченного по правам человека получил свыше 44 тысяч обращений, что стало наибольшим показателем за последние пять лет.