Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

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Владимир Путин и сотрудники администрации российского лидера сдали декларации о доходах за 2020 год. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Сдали (декларации. – Прим. ред.). Они будут опубликованы в установленные сроки", – приводит слова Пескова ТАСС.

По закону высокопоставленные госслужащие ежегодно до 1 апреля отчитываются о доходах, расходах и имуществе. Остальные чиновники должны предоставить сведения до 30 апреля.

После проверки деклараций данные публикуются в открытом доступе на официальных сайтах органов власти в срок, не превышающий 14 дней.

Исключение было в 2020 году, когда Путин подписал указ о переносе сроков представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений из-за пандемии коронавируса.

Доход президента РФ за 2019 год составил 9 миллионов 726 тысяч 595 рублей. В среднем за месяц Путин зарабатывал около 810 тысяч рублей.