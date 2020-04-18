В Кремле объяснили указ Путина о переносе подачи деклараций

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Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе сроков представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений. Известно, что подача деклараций теперь возможна до 1 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что такая мера связана с режимом самоизоляции, введенном на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Его слова передает РИА Новости.



"Некоторые сотрудники оказались на удаленке. Из-за режима самоизоляции они просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы", – объяснил Песков.

Решение было принято также из-за того, чтобы "не подвергать сотрудников риску", добавил пресс-секретарь главы РФ.

Ранее Владимир Путин оценил риски, связанные с распространением COVID-19. Глава государства заявил, что пик коронавируса еще не пройден.

При этом, по мнению российского лидера, Москва быстро наращивает возможности системы здравоохранения в борьбе с COVID-19. Путин подчеркнул, что столица опирается на свой финансовый потенциал и большие мощности строительного комплекса.