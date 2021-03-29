Москалькова рассказала о рекордном числе обращений в 2020 году

Фото: Агентство "Москва"

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой получил свыше 44 тысяч обращений за минувший год, что стало рекордом за последние пять лет. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам омбудсмена, в 2020 году поступило 44 087 обращений. Она также добавила, что 1 910 из них оказались коллективными.

Кроме того, за прошлый год поступило свыше 10 тысяч звонков на специальную горячую линию, отметила она.

Ранее Москалькова предложила кабмину повысить ответственность работодателей за невыплату или задержку заработной платы и оплаты отпуска. Такую инициативу Москалькова представила в докладе правительству РФ о защите трудовых прав граждан.