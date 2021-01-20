Москалькова оценила возможное введение COVID-паспортов

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что введение COVID-паспортов является необходимым условием на данном этапе борьбы с пандемией.

"Хочется напомнить, что сегодня именно вакцинация является единственным и верным путем в борьбе с пандемией. Введение COVID-паспортов на данном этапе является своевременным условием", – приводит слова Москальковой РИА Новости.

Она отметила, что при этом также должен учитываться вопрос защиты прав граждан, которым по состоянию здоровья вакцинироваться нельзя.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не поддерживает введение так называемых COVID-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Против введения таких документов выступили 59% опрошенных.