В Госдуме оценили идею создания COVID-паспортов

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Идею создания COVID-паспортов оценили в Госдуме. По словам главы комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова, их введение является нужным и важным делом.

"Для начала нужно понимать, как и кем подобная информация должна быть использована", – отметил он на заседании профильного комитета.

По его словам, данная информация нужна медикам и санэпидслужбам.

Ранее стало известно, что власти Башкирии намерены ввести практику "ковид-паспортов". Документ смогут получить люди с антителами к COVID-19 после заболевания и те, кто сделал прививку.