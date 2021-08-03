Россиян предупредили об ужесточениях при выдаче ипотеки

10:00
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Россиян ждут ужесточения при выдаче ипотечных кредитов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Как рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, купить жилье в ипотеку можно только после успешного прохождения банковской проверки, а условия кредитования станут менее выгодными.
С 1 августа Банк России ужесточил регулирование выдачи ипотечных кредитов с первоначальным взносом 15–20%. Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с 1 августа ипотеке повысили до 50–100% в зависимости от долговой нагрузки заемщика.
"Сейчас закредитованность населения значительная. Если тенденция такая будет сохраняться, это может привести к своеобразному ипотечному пузырю, что очень рискованно для экономики. И в целом Центробанк именно такими способами пытается отрегулировать этот рынок", – сказал эксперт.
По его словам, кредитные организации будут обращать внимание на заемщика, тщательнее проверять его реальный доход. Также банки начнут подробно изучать кредитную историю заемщика и проверять надежность его работодателя.
Ракута отметил, что в целом ипотека подорожает, ее будет сложнее получить.
Ранее сообщалось, что работодателям в России могут разрешить выдавать ипотеку своим сотрудникам. Ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной, в частности зависеть от показателей работы сотрудника.
По предварительной оценке, за первое полугодие 2021 года в России выдали 936 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,69 триллиона рублей. Об этом ранее сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
В сравнении с первым полугодием 2020 года число выданных ипотечных кредитов увеличилось на 44% в количественном выражении и на 74% в денежном.
В России продлили программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года
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