Более 2,6 млн избирателей примут участие в онлайн-голосовании в 7 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 2,6 миллиона человек из семи субъектов РФ примут участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

"Включено в книгу списка избирателей, то есть те, кто смогут уже проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования, 2 миллиона 650 тысяч 339 заявлений. Это те, кто будет исключен у себя, на своих традиционных участках и включены в список тех, кто будет голосовать дистанционно", – пояснила она.

Также председатель ЦИК добавила, что представители организаций и СМИ, которые являются иностранными агентами, не подвергаются никакому ущемлению прав при работе на выборах. По ее словам, специалисты из организаций-иноагентов могут участвовать в обучении наблюдателей, однако они этого не делают

"Вот нигде не заметила еще ни одного представителя этой категории. И наблюдателями они могут пойти от любой партии или кандидата, или прийти в Общественную палату. То же самое касается СМИ-иноагентов. В аккредитации никто не отказал, право освещать у вас есть? Есть. То есть никаких ущемлений у вас нет по этому поводу", – сказала Памфилова.

Она рассказала, что, по предварительным данным, контролировать ход выборов в этом году будут 413 616 наблюдателей. От кандидатов-одномандатников заявки подали 68 611 наблюдателей, от партий – 253 230, субъектов Общественного контроля – 100 тысяч. Всего списки наблюдателей представили 16 политических партий.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.