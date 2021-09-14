Синоптик предупредил о заморозках в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Циклон, пришедший в столичный регион, спровоцирует понижение температуры, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, до конца недели в отдельных районах ночью возможны заморозки. Температура понизится из-за того, что город окажется в тылу циклона, который предопределяет перемещение воздушных масс с севера.

Вильфанд рассказал, что во вторник столбики термометров покажут 12–14 градусов тепла. Он подчеркнул, что это ниже значений понедельника на 8–10 градусов. При этом 13 сентября на станции Росгидромета зафиксировали 23 градуса, что соответствовало температуре июля.

"Начиная со среды температурный фон будет ниже климатической нормы, ночная температура тоже будет невысокая. Ожидается, что дневные температуры до конца недели будут на 3–4 градуса ниже климатической нормы", – сказал Вильфанд.

Он добавил, что по ночам в среду и четверг ожидается от 5 до 7 градусов, а уже в ночь на пятницу и субботу – от 0 до 5 градусов. В пониженных местах Московской области прогнозируются заморозки.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в предстоящем понижении температуры есть позитивный факт – это отсутствие осадков.

Ранее Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 12:00 среды, 15 сентября. Сообщалось, что порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать 17 метров в секунду.

Также в столичном регионе было объявлено предупреждение о тумане. Утверждалось, что видимость сократится до 200–700 метров. В связи с этим автомобилистов просили быть более внимательными на дорогах.

