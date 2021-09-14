Синоптик оценил вероятность наступления настоящего бабьего лета в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Москве и других регионах Центральной России пока не было настоящего бабьего лета, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Потепление до 20 градусов, которое наблюдалось в регионе, отметил метеоролог, было кратковременным, поэтому его нельзя считать бабьим летом.

"Есть определение, что бабье лето – это стабильный период длиной в 5–7 суток. Должно быть как минимум пять дней погоды "миллион на миллион", – подчеркнул синоптик.

Тишковец отметил, что в этот период должно светить солнце, погода должна быть безоблачной и без осадков. В то же время метеоролог отметил, что новая волна потепления может прийти после 17–18 сентября, но уже к концу месяца наступит похолодание.

"Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми", – добавил эксперт.

Во вторник, 14 сентября, в столичном регионе ожидается резкое похолодание. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что к вечеру в столице начнет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха понизится сразу на 10 градусов, при этом она будет соответствовать норме.

Вильфанд объяснил, что холодная погода сохранится в Московском регионе до конца недели. При этом температура воздуха продолжит оставаться ниже нормы всего на 2 градуса.