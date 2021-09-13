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13:14

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Синоптик рассказала, вернется ли лето в Москву в сентябре

Прощальное тепло: вернется ли лето в Москву в сентябре
общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какой будет погода в столице до конца сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании 14 сентября. К вечеру вторника в Москве начнет дуть северо-западный ветер, температура воздуха понизится сразу на 10 градусов, сообщил он.

По словам Поздняковой, скорее всего, во второй половине сентября температура воздуха в столичном регионе будет чуть ниже климатической нормы. "Не исключено, что к 20 сентября минимальная температура в Москве будет около +1...6 градусов. Дневная – порядка +3...8 градусов, то есть чуть ниже климатической нормы", – сообщила метеоролог.

Позднякова добавила, что москвичи уже могут убрать в шкафы летнюю одежду и приготовиться к осени.

Сарафаны и пляжные тапочки во второй половине сентября жителям столичного региона не пригодятся. Зонты – да, будут актуальны. Нельзя сказать, что ожидаются заливные дожди, но в отдельные дни осадков может выпадать много.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Расчеты показывают, что тепло может вернуться в город, но оно уже будет не летним, подчеркнула метеоролог.

"Будет такое тепло, когда температура воздуха приблизится к климатической норме. Это произойдет в последней пятидневке сентября. Средняя температура ожидается порядка +8 градусов, что характерно для этих дней", – сказала она.

В связи с этим синоптик отметила, что в сентябре москвичам придется переодеться в более теплые вещи.

"Осенняя одежда будет актуальна: в утренние часы уже прохладно, в босоножках не поедешь, и вечером мы возвращаемся при этой температуре воздуха. В дневные часы, даже если воздух и будет прогреваться до +12–13 градусов, все равно это потребует уже более теплой одежды, чем мы надевали в конце календарного лета", – заключила она.

Ранее сообщалось, что в столице 13 сентября воздух прогреется до 22–24 градусов тепла. При этом, по данным Гидрометцентра России, в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди.

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