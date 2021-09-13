Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность прогнозируется в столичном регионе в понедельник, 13 сентября. При этом в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди, информирует сайт Гидрометцентра России.

В первый рабочий день новой недели воздух в столице прогреется до 22–24 градусов тепла. При этом в ночь на вторник похолодает до +9 градусов.

Кроме того, днем в Москве будет дуть юго-западный ветер с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

В Московской области в понедельник в разных районах ожидается от 20 до 25 градусов. При этом в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до +7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд утверждал, что понедельник в Москве станет последним днем неклассического бабьего лета.

В этот день в атмосфере случится перестройка. Она станет причиной заметных перемен в погоде, заявлял эксперт.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал москвичам о вторжении холода на наступившей неделе. Оно будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12–17 метров в секунду.

Как предупреждали, в свою очередь, в Гидрометцентре, с 10:00 понедельника в столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра.