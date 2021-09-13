Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность прогнозируется в столичном регионе в понедельник, 13 сентября. При этом в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди, информирует сайт Гидрометцентра России.
В первый рабочий день новой недели воздух в столице прогреется до 22–24 градусов тепла. При этом в ночь на вторник похолодает до +9 градусов.
Кроме того, днем в Москве будет дуть юго-западный ветер с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 743 миллиметра ртутного столба.
В Московской области в понедельник в разных районах ожидается от 20 до 25 градусов. При этом в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до +7 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд утверждал, что понедельник в Москве станет последним днем неклассического бабьего лета.
В этот день в атмосфере случится перестройка. Она станет причиной заметных перемен в погоде, заявлял эксперт.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал москвичам о вторжении холода на наступившей неделе. Оно будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12–17 метров в секунду.
Как предупреждали, в свою очередь, в Гидрометцентре, с 10:00 понедельника в столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра.
В Москву идет резкое похолодание
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: