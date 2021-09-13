Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение связано с сильным ветром. Оно будет действовать с 10:00 понедельника, 13 сентября, до 21:00 вторника.

"Погода потенциально опасна", – заявили в Гидрометцентре.

Там уточнили, что местами скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.

Ранее в столичном регионе было объявлено предупреждение о тумане.

Утверждалось, что видимость сократится до 200–700 метров. В связи с этим автомобилистов просили быть более внимательными на дорогах.