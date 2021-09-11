В Москве до утра воскресенья ожидается туман

Фото: Владимир Яроцкий/mos.ru

В Москве до 6:00 12 сентября местами ожидается туман. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

В ведомстве уточнили, что при тумане видимость будет до 200-700 метров. Автомобилистов призвали быть более внимательными на дорогах.

"Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте скоростной режим. Ухудшение видимости может стать причиной дорожно-транспортных происшествий", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что к понедельнику, 13 сентября, горожане попадут в "климатическое прошлое". В этот день температурный фон в столице будет больше соответствовать маю – июлю, пояснил он.

Синоптик добавил, что воздух прогреется до +24 градусов тепла, однако ко вторнику, 14 сентября, температура вновь понизится до +16 градусов, ожидаются дожди.