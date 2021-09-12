Со следующей недели москвичей ждет "вторжение холода"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 14 сентября москвичей ждет "вторжение холода" – столбик термометра опустится на 10 градусов. Об этом ТАСС рассказал ведущий сотрудника центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Понедельник будет последний теплый день и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. <…> Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12–17 м/с", – сообщил синоптик.

Тишковец отметил, что уже во вторник дневная температура в столице упадет на 10 градусов.

"В последующие трое суток показания барометров начнут расти, благодаря чему немного распогодится, но все равно будет свежо и столбики термометров едва дотянутся до многолетней нормы сентября. Ночами минимальная составит плюс 2–7 градусов, а после полудня плюс 9–14 градусов", – добавил метеоролог.

По словам специалиста, к 18-19 сентября температурный фон вновь будет соответствовать октябрьским значениям.

"С приближением выходных погода окончательно испортится – с запада потянется серия дождливых атлантических циклонов, которые прижмут показания дневных термометров к отметке плюс 10 градусов, что отсылает нас в климатическое будущее начала октября", – рассказал Тишковец.

Ранее синоптики отмечали, что в этом году первые дни сентября оказались самыми холодными с начала века.