Вильфанд рассказал о самом холодном старте сентября в Москве с начала века

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Первые пять дней сентября в столице стали самыми холодными с начала XXI века, аномально низкая температура начнет отступать со среды, 8 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.
"Было очень холодное начало месяца, давно такого не было. За 21 год нынешнего века эта пятидневка стала самой холодной. Были отдельные холодные ночи, а тут вся пятидневка. В воскресенье температура была точно такая же, какой она должна быть 5 октября по климату", – сказал специалист.
По словам Вильфанда, погода на целый месяц оторвалась от "степенного и важного климата". Однако уже в среду температура воздуха в Москве вернется в норму и составит 15–17 градусов тепла.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что холодное начало сентября в Москве не свидетельствует о каких-то погодных аномалиях и объясняется обычной переменчивостью погоды.
В организации отметили, что температуры, обусловленные воздухом из полярных регионов, в первую неделю сентября на самом деле сильно отличались от нормы – было холоднее на пять градусов.
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