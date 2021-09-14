Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Во вторник, 14 сентября, в Москве ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит 12–14 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в городе установится облачная погода с прояснениями. Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба.
Вечером температура понизится до 5–7 градусов. Осадки к этому времени должны прекратиться.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве и других регионах Центральной России пока не было настоящего бабьего лета. Потепление до 20 градусов, которое наблюдалось в регионе, как отметил метеоролог, было кратковременным, поэтому его нельзя считать бабьим летом.
По словам Тишковца, новая волна потепления может прийти после 17–18 сентября, но уже к концу месяца наступит похолодание.
Москвичей предупредили о резком похолодании с 14 сентября
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