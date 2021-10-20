Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов вблизи станций будущего МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории вдоль соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в рамках проекта в районе транспортно-пересадочных узлов "Тестовская", "Деловой центр" и "Кутузовская" обустроят семь пешеходных переходов. Один подземный переход построят между станцией Тестовская МЦД-1 и территорией общественно-деловой застройки, а между многофункциональным терминальным комплексом и "Москвой-Сити" возведут пешеходный мост.

Еще пять переходов появятся:



через Шмитовский проезд и Проектируемый проезд № 6696а;

через ТТК, соединительную линию двух направлений МЖД и Проектируемый проезд № 6680;

через 2-й Красногвардейский проезд;

через Проектируемый проезд № 6680, полосу отвода железной дороги, 3-ю Магистральную улицу и съезды с ТТК;

через 1-й Сетуньский проезд к станции "Кутузовская".

В планах также реконструкция дорог и территорий на 2-й Магистральной улице, улицах Ермакова Роща и Розанова, а также в Проектируемом проезде № 988 и Шмитовском проезде. В районе станций, расположенных вдоль соединительной линии, появятся светофоры, велопарковки, велопрокат и остановки общественного транспорта, соединенные со станциями навесами. В порядок приведут и инженерные коммуникации на прилегающих улицах, создадут закрытую систему отвода поверхностного стока.

Уточняется, что суммарная площадь территории, подлежащей благоустройству, составляет 253,28 гектара.

Ранее Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории площадью 111,9 гектара, расположенной у станций Депо и Люблино второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). В рамках проекта запланирована постройка двух пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду и пути МЦД-2, а также реконструкция прилегающих улиц.

