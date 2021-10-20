Собянин утвердил проект строительства пешеходных переходов вблизи станций будущего МЦД-4

10:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории вдоль соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Так, в рамках проекта в районе транспортно-пересадочных узлов "Тестовская", "Деловой центр" и "Кутузовская" обустроят семь пешеходных переходов. Один подземный переход построят между станцией Тестовская МЦД-1 и территорией общественно-деловой застройки, а между многофункциональным терминальным комплексом и "Москвой-Сити" возведут пешеходный мост.
Еще пять переходов появятся:
Уточняется, что суммарная площадь территории, подлежащей благоустройству, составляет 253,28 гектара.
Ранее Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории площадью 111,9 гектара, расположенной у станций Депо и Люблино второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). В рамках проекта запланирована постройка двух пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду и пути МЦД-2, а также реконструкция прилегающих улиц.
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