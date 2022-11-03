12:04Происшествия
В доме журналиста Караулова проходят обыски
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Журналист Андрей Караулов заявил, что в его доме проходят обыски по делу о клевете.
"В моем доме начался обыск. Люди, вооруженные автоматами, попытались "болгаркой" вырезать ворота", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам Караулова, следственные действия проводятся по уголовному делу, возбужденному по статье о клевете.
"Все телефоны в моем доме (даже у тещи) не отвечают. Видимо, дачу накрыли "колпаком", – добавил журналист.
26 октября в подмосковном доме журналистки Ксении Собчак прошли обыски. Позднее стало известно, что это связано с делом ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Ему предъявили обвинение в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
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