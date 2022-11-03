В доме журналиста Караулова проходят обыски

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Журналист Андрей Караулов заявил, что в его доме проходят обыски по делу о клевете.

"В моем доме начался обыск. Люди, вооруженные автоматами, попытались "болгаркой" вырезать ворота", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Караулова, следственные действия проводятся по уголовному делу, возбужденному по статье о клевете.

"Все телефоны в моем доме (даже у тещи) не отвечают. Видимо, дачу накрыли "колпаком", – добавил журналист.

26 октября в подмосковном доме журналистки Ксении Собчак прошли обыски. Позднее стало известно, что это связано с делом ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Ему предъявили обвинение в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

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