Политологу Шульман грозит третий штраф за отсутствие маркировки иноагента

Фото: ТАСС/Александр Щербак (Екатерина Шульман признана в России иноагентом)

Политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом) могут оштрафовать до 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на ее материалах, опубликованных в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд столицы.

Уточняется, что именно в эту судебную инстанцию поступил протокол об административном правонарушении в отношении Шульман по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов с использованием интернета без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом"). Дату судебного заседания еще не назначили.

В сентябре этого года Шульман за аналогичное нарушение оштрафовали на 50 тысяч рублей, до этого – на 10 тысяч.

Кроме того, после повторного привлечения человека по этой статье правоохранители могут возбудить уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года"). В этом случае могут назначить штраф в размере до 300 тысяч рублей или приговорить к лишению свободы на срок до двух лет.

Российское министерство юстиции внесло Шульман в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.