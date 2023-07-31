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Журналист Бабченко признался, что закидал посольство РФ в Таллине яйцами – СМИ
Фото: facebook.com (признана в России экстремистской и запрещена)/Arkady Babchenko (Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом)
Журналист Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом) признался, что это он забросал яйцами здание посольства России в Таллине, сообщает газета Postimees.
"Проживающий сейчас в Эстонии российский журналист Аркадий Бабченко опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию в полицейском автомобиле, а также подтвердил в комментариях, что действительно забросал посольство РФ яйцами", – говорится в материале.
Ранее сообщалось о мужчине, который закидал яйцами здание посольства РФ в Таллине в ночь на 30 июля. Позже полиция отчиталась о задержании злоумышленника. Подозрения СМИ упали на Бабченко, поскольку его возраст совпал с возрастом задержанного, известным из уведомления эстонских правоохранителей.
До этого вандал напал на посольство Белоруссии в Нидерландах. В результате его действий оказалось выбито стекло, загрязнен фасад здания. Злоумышленника также задержали.
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