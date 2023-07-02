В МИД Белоруссии подтвердили нападение на посольство в Нидерландах

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Вандал атаковал посольство Белоруссии в Нидерландах, заявили БелТА в МИД республики.

"Да, подтверждаем акт вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Нидерландах. Выбито стекло, загрязнен фасад. Прибывший наряд правоохранителей задержал злоумышленника", – заявили представители министерства.

Ранее в Финляндии неизвестные атаковали консульство России. Злоумышленники бросили взрывное шумовое устройство и другие предметы на территорию диппредставительства. В результате нападения зданию консульства был причинен ущерб.

Москва направила в МИД Финляндии ноту с требованием принять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность дипмиссии.

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