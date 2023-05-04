Полиция Аландских островов расследует факт вандализма в консульстве РФ

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Полиция Аландских островов (автономия в составе Финляндии) расследует факты вандализма в отношении имущества российского консульства в Мариехамне, сообщает РИА Новости.

Ночью 30 апреля у здания консульства повредили почтовый ящик, а оконное стекло дипмиссии разбили пивной бутылкой.

Началось предварительное расследование. Подозреваемого в совершении преступления пока не установили. При этом у полицейского управления есть личные данные людей, которых нашли во время розыска и которые могут быть причастны к вандализму.

Ранее МИД Финляндии получил от России ноту с требованием принять необходимые меры в связи с нападением на консульство РФ в городе Мариахамн на Аландских островах.

Нападение было совершено группой лиц в ночь на 1 мая. Неизвестные бросили взрывное шумовое устройство и другие предметы на территорию диппредставительства. Эти действия угрожали сотрудникам учреждения. В результате нападения зданию консульства был причинен ущерб.

В МИД РФ выразили надежду на то, что Финляндия исполнит свои обязательства, предусмотренные Венской конвенцией 1963 года, и примет все необходимые меры для защиты российских загранучреждений.