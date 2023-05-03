МИД РФ сообщил об акте вандализма в отношении консульства в Мариехамне

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МИД Финляндии получил от России ноту с требованием принять необходимые меры в связи с нападением на консульство РФ в городе Мариахамне на Аландских островах. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что нападение было совершено группой лиц в ночь на 1 мая. Неизвестные бросили взрывное шумовое устройство и другие предметы на территорию диппредставительства. Эти действия угрожали сотрудникам учреждения. В результате нападения зданию консульства был причинен ущерб.

"Посольством России в Хельсинки направлена нота в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства России на Аландских островах", – говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве выразили надежду на то, что Финляндия исполнит свои обязательства, предусмотренные Венской конвенцией 1963 года, и примет все необходимые меры для защиты российских загранучреждений.

Ранее государственные приставы Финляндии наложили арест на здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также на участок земли, на котором оно находилось. Это решение власти страны объяснили исполнением санкций Евросоюза. Посольство РФ потребовало разъяснить эти действия, отметив, что они нарушают международное право.

