Неизвестные закрасили мемориальную доску на Музее Пушкина в Одессе

Фото: телеграм-канал GANUL

Неизвестные разрисовали мемориальную доску на Музее Александра Пушкина в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

На видеокадрах видно, как мужчина распыляет на доске краску черного цвета из баллончика.

Музей посвящен жизни и творчеству поэта в южной ссылке в 1823–1824 годах. В здании, где ранее располагалась гостиница, Пушкин проживал в 1823 году.

До этого в Киеве облили краской бюсты советских партизан. Памятники расположены в парке Партизанской славы, который был создан в 1970 году. В их числе есть бюсты, посвященные советскому военному государственному деятелю Сидору Ковпаку и руководителю Черниговско-Волынского партизанского соединения Алексею Федорову.



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