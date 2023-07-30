В Таллине мужчина закидал яйцами посольство России

Фото: Mihkel Maripuu via www.imago-images.de/Scanpix/ТАСС

Мужчина закидал яйцами здание посольства РФ в Таллине в ночь на 30 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что в настоящее время злоумышленник уже задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. Подробности о его личности не раскрываются, известно только, что он родился в 1977 году.

По некоторым данным, это мог быть журналист Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом), которому как раз сейчас 46 лет. Тем не менее официального подтверждения этой информации нет.

В начале июля вандал напал на посольство Белоруссии в Нидерландах. В результате его действий оказалось выбито стекло, загрязнен фасад здания. Злоумышленника задержали.

