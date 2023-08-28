Журналиста Бабченко оштрафовали на 100 евро за атаку яйцами посольства РФ в Таллине

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky (Аркадий Бабченко признан в России иноагентом)

Журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом) оштрафовали на 100 евро за брошенные в здание российского посольства в Таллине яйца. Об этом сообщает ERR.

"Сегодня мне выписали штраф – 100 евро. Итого все это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по 10 евро за штуку", – сказал он.

По его словам, штраф он планирует оплатить, так как живет в Эстонии и уважает местные законы.

Об инциденте стало известно ночью 30 июля. Тогда отмечалось, что в отношении мужчины 1977 года рождения возбудили уголовное дело.

Позднее Бабченко признался, что это он забросал яйцами здание посольства России в Таллине. Он опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию в полицейском автомобиле, а в комментариях подтвердил причастность к инциденту.

Российское посольство в Таллине призвало местную полицию наказать злоумышленника. Случившееся там назвали результатом развязанной в Эстонии антироссийской кампании.

Посольство России в Таллине ответило пикетчикам, которые пришли к зданию



